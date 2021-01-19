В Україні виявили 3 939 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу, 18 січня, підтвердили 3 939 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 15 052 пацієнти.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових заражень зафіксували в Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях. Серед хворих 131 дитина і 238 медпрацівників. Також були госпіталізовані 801 пацієнт, 177 - померли.

Всього було проведено 33 400 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 18 734, методом ІФА - 14 666.

З початку пандемії в країні заразилися вже 1 мільйон 167 тисяч 655 осіб, одужали - 886 248, померли - 21 046. Активними хворими залишаються 281 407 осіб.

Нагадаємо, днем раніше в Україні повідомляли про мінімальне число нових заражень COVID-19 з кінця вересня. За 17 січня було виявлено 3034 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що за минулий тиждень в країні зменшилося число госпіталізацій з коронавірусом. Всього в лікарні потрапили 13 555, що майже на півтори тисячі менше, ніж тижнем раніше.