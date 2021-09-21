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В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID

Автор: Валерія Поліщук

В Україні за минулу добу зафіксували 5 159 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Так, за вчора госпіталізували 1 086 осіб; померли 137 людини і одужали - 2 156.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та Києві (399).

За добу протестували методом ПЛР - 30 563 осіб, ІФА - 7 718, а Експрес - тестами - 25 692 особи.

Загалом, за весь час пандемії в Україні заразилися 2 355 805 осіб, одужали - 2 233 573 осіб; померли - 55 056 осіб.

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