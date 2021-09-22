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В Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID

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Україна, Середа 22 вересня 2021 08:14
В Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID Фото: в Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні за минулу добу, 21 вересня, підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Так, за вчора госпіталізували 2 175 осіб; померли 105 осіб і одужали - 2 095.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), Києві (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

За добу протестували методом ПЛР - 36 642 людини, ІФА - 11 347, а Експрес - тестами-34 254 людини.

Загалом, за весь час пандемії в Україні заразилися 2 362 559 осіб, одужали - 2 235 668 осіб; померли - 55 161 особа.

Нагадаємо, Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

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