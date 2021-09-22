В Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID
Фото: в Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID (Getty Images)
В Україні за минулу добу, 21 вересня, підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Так, за вчора госпіталізували 2 175 осіб; померли 105 осіб і одужали - 2 095.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), Києві (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
За добу протестували методом ПЛР - 36 642 людини, ІФА - 11 347, а Експрес - тестами-34 254 людини.
Загалом, за весь час пандемії в Україні заразилися 2 362 559 осіб, одужали - 2 235 668 осіб; померли - 55 161 особа.