ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні виявили 7 несприятливих події по імунізації від COVID, - Ляшко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 09:24
В Україні виявили 7 несприятливих події по імунізації від COVID, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ України повідомив про 7 несприятливих подій по імунізації в Україні. За минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події по імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.

Зазначимо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Крім того, за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 осіб. Найбільше зробили щеплень в Черкаській області.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

На сьогодні в країні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Виктор Ляшко Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19