В Україні виявили 7 несприятливих події по імунізації від COVID, - Ляшко
МОЗ України повідомив про 7 несприятливих подій по імунізації в Україні. За минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.
"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події по імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.
Зазначимо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.
Крім того, за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 осіб. Найбільше зробили щеплень в Черкаській області.
Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.
На сьогодні в країні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.