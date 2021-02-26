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В Украине выявили 7 неблагоприятных событий по иммунизации от COVID, - Ляшко

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 09:24
В Украине выявили 7 неблагоприятных событий по иммунизации от COVID, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях по иммунизации в Украине. За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской области.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", - сообщил Ляшко.

Отметим, в Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Кроме того, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек. Больше всего сделали прививок в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

На сегодня в стране доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

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