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В Україні виявили 7 несприятливих події по імунізації від COVID, - Ляшко

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ України повідомив про 7 несприятливих подій по імунізації в Україні. За минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської області.

"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події по імунізації. Вони несерйозні", - повідомив Ляшко.

Зазначимо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Крім того, за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 осіб. Найбільше зробили щеплень в Черкаській області.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

На сьогодні в країні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

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Новини України Виктор ЛяшкоКоронавірус
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