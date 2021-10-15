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В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 08:18
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу Фото: в Україні напружена ситуація з COVID-19 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 14 жовтня, ще понад 13 600 випадків коронавірусу зафіксували в Україні. Через вихідні число виявлених заражень знизилося в порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора в Україні зафіксували 13 624 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 1177, медпрацівників - 170).

Крім того, за минулу добу:

  • госпіталізовано - 4 947 осіб;
  • летальних випадків - 202;
  • одужали - 4 591 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 610 899 осіб;
  • одужали - 2 316 582 особи;
  • летальних випадків - 60 137;
  • зроблено ПЛР-тестів - 13 482 871.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусjv в Україні погіршується, і з сьогоднішнього дня в Херсонській області вже діє "червона" зона адаптивного карантину. РБК-Україна детально розписала обмеження.

Також стало відомо, які ще регіони наближаються до "червоної" зони.

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