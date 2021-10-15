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В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса

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Киев, Пятница 15 октября 2021 08:18
В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса Фото: в Украине напряженная ситуация с COVID-19 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 14 октября, еще более 13 600 случаев коронавируса зафиксировали в Украине. Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера в Украине зафиксировали 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1177, медработников - 170).

Кроме того, за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4 947 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 4 591 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 610 899 человек;
  • выздоровели - 2 316 582 человека;
  • летальных случаев - 60 137;
  • сделано ПЦР-тестов - 13 482 871.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, и с сегодняшнего дня в Херсонской области уже действует "красная" зона адаптивного карантина. РБК-Украина подробно расписало ограничения.

Также стало известно, какие еще регионы приближаются к "красной" зоне.

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