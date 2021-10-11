RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої"

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. За минулу добу, 10 жовтня було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зазначено, що на цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, така хвиля викликів у першу чергу пов’язана із новою хвилею COVID-19.

Він пояснив, що підставами, зокрема, для виклику "швидкої" є:

  • біль у грудній клітці,
  • задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності,
  • сатурація менш як 92%,
  • порушення свідомості,
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Зазначено, що висока температура тіла (більше ніж 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Однак, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати "швидку".

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМінстерство охорони здоров'я України