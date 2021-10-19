В Україні зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії

За його словами, за тиждень кількість госпіталізацій зросла на 21%, смертність - на 17%, а зайнятість ковідних реанімацій становить 65%.

При цьому сьогодні в Україні були зафіксовані два абсолютних рекорди за весь час пандемії. Добове число летальних випадків становить 538 осіб, в той же час Україна займає друге місце в Європі за кількістю смертей на 100 000 населення (за останні 14 днів).

Водночас зафіксовано найбільшу кількість щеплень за добу - 193 069. Зростання кількості "червоних" зон призвело до буму вакцинації, і, наприклад, в Херсонській області число щеплень першою дозою зросло майже вдвічі за тиждень (+91%).

Ганіченко додав, що на сьогодні в зоні ризику переходу в "червону" зону знаходяться Житомирська, Сумська, Луганська та Харківська області.