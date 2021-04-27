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В Україні завтра запрацюють понад дві тисячі пунктів COVID-вакцинації

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 12:13
В Україні завтра запрацюють понад дві тисячі пунктів COVID-вакцинації Фото: в Україні відкриють понад дві тисячі пунктів вакцинації (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

В Україні 28 квітня працюватимуть 2127 пунктів щеплення від COVID-19. Їх відкривають при медзакладах, пункти облаштовані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Про це повідомляє портал МОЗ України щодо вакцинації проти коронавірусу.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру. Адресу та телефон пункту вакцинації можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

В МОЗі нагадали, що 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

"Якщо ви не належите до пріоритетних груп імунізації проти COVID-19, ви можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу "Дія" або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться вже цього тижня.

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