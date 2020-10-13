В Україні жорсткого локдауна не буде, але карантин посилять, - Степанов

В Україні стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на засіданні уряду буде просити про жорсткіші карантинні обмеження.

Про це в ефірі "Свобода Слова" на ICTV заявив Максим Степанов.

За його словами, зараз в Україні зростає навантаження на медичну систему. У лікарнях перебуває 20 тисяч пацієнтів.

"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати жорсткіші обмеження в країні. Мова не йде про повний локдаун, бо країна просто не витримає повного локдауну. Перш за все це заборона масових заходів", - підкреслив Степанов.

МОЗ вимагатиме повністю скасувати заходи в "червоній зоні", а в "зеленій" дозволити до 50 осіб.

"Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб в "зеленій зоні", понад 30 осіб в "жовтій", 20 у "помаранчевій" та повністю у "червоній зоні", якщо ми говоримо про адаптивний карантин", - заявив Степанов.

Раніше Степанов заявляв, що МОЗ виступатиме за перехід від адаптивного карантину (коли обмеження вводяться в залежності від епідемічної ситуації) до посиленого карантину по всій країні у разі, якщо буде заповнено понад 60% ліжок у лікарнях, які приймають хворих COVID-19. Станом на сьогодні цей показник - близько 56%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав низку доручень у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом. Зокрема, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

РБК-Україна писало, що за добу в країні зафіксували 4420 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.