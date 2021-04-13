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Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, - МОЗ

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 21:59
Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, - МОЗ Фото: другу дозу вакцини CoronaVac отримають всі, хто отримав першу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech. За кожним, хто отримає щеплення, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.

"Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, препаратом CoronaVac насамперед вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.

Також цією вакциною щепитимуть:

  • освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;
  • олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
  • співробітників патрульної поліції.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Всього доставили 200 тисяч доз, однак український уряд уклав контракт на 2 млн доз.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили склад вакцин від коронавіруса, які використовуються на території України.

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