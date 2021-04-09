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Українських священиків вакцинують від COVID на другому етапі разом з соцработнікмі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 16:29
Українських священиків вакцинують від COVID на другому етапі разом з соцработнікмі Фото: щеплення проти COVID (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Українських священнослужителів прирівняли до соціальних працівників, що дозволяє їм зробити щеплення проти коронавірусу на другому етапі вакцинації. Для цього вони повинні звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання зробити щеплення.

Про це повідомляється в прес-релізі Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

Відзначається, що міністерство здоров'я України прирівняв священнослужителів офіційно зареєстрованих в країні церков і релігійних організацій до працівників соціальних служб. За словами глави Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок необхідним, оскільки релігійні служителі тісно контактують з людьми з групи ризику.

У прес-релізі ЦГЗ відзначається, щоб священнослужителям записатися на щеплення, їм потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання вакцинуватися. Ті, в свою чергу, складуть списки і передадуть їх регіональним координаторам по вакцинації. Після узгодження їм повідомлять про час і місце, де можна буде зробити щеплення.

Нагадаємо, вакцинацію в Україні від коронавірусу підтримали всі релігійні лідери. Деякі з них зробили щеплення в прямому ефірі.

Відзначимо, раніше Православна церква Україна заявила, що немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури. Церква підкреслила, що вакцинація не суперечить ні заповідей, ні основ християнської віри.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні дві дози вакцини від коронавирусной хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.

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