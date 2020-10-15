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В українській Прем'єр-лізі новий спалах коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

В українському футбольному клубі "Олександрія" зафіксували спалах коронавірусу. Позитивні тести отримали як футболісти, так і персонал.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як повідомляється, в клубі 27 людей отримали позитивні результати тестів COVID-19. Всі інфіковані не мають симптомів вірусу.

"Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні", - повідомили в "Олександрії".

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Зазначимо, 18 жовтня на КСК "Ніка", в рамках 6 туру Чемпіонату Favbet Ліги сезону 2020/21, "Олександрія" має зустрітися з ФК "Інгулець" (Петрово).

Нагадаємо, на початку місяця у футбольному клубі "Олександрія" виявили кілька випадків зараження коронавірусом серед гравців команди. Тоді клуб в повному складі пішов на самоізоляцію.

Крім того, дев'ять футболістів "Шахтаря" отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Також коронавірусом заразилися відразу два голкіпера збірної України по футболу - Андрій Лунін і Юрій Паньків.

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