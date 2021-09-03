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Українцям пояснили як діяти, якщо по прильоту в іншу країну виявили COVID-19

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 15:42
Українцям пояснили як діяти, якщо по прильоту в іншу країну виявили COVID-19 Фото: що треба робити, якщо по прильоту в іноземну країну виявили COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

МЗС України оприлюднило відповіді на поширені питання про подорожі у 2021 році. Громадянам пояснили, як діяти у випадку виявлення коронавірусної хвороби по прильоту в ту чи іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

У відомстві зазначають, що практично у кожній країні світу, відповідно до чинних протиепідемічних вимог, проходження самоізоляції є обов’язковим у випадку виявлення COVID-19.

Крім того, дізнатися, чи обов’язково йти на самоізоляцію і проходити контроль пересування через мобільний додаток після прибуття в іноземну країну, можна на сайті МЗС України в рубриці "Особливості по країні" в розділі "Режим в’їзду для громадян України".

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, на сьогодні громадяни України можуть подорожувати в 35 країн Європи.

Додамо, в Україні завершено бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", тож згенерувати цифровий сертифікат в "Дії" для подорожей може кожен вакцинований українець.

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