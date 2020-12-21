Українцям рекомендують утриматись від поїздок до деяких регіонів Британії

Громадянам України рекомендують утриматись від поїздок до окремих регіонів Великої Британії, зокрема її столиці. Причиною є новий вид коронавірусу, який спалахнув у країні.

Відповідні рекомендації оприлюднило посольство України у Сполученому Королівстві.

Українцям, які вже перебувають у цих регіонах, рекомендують бути обачними.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії", - йдеться у повідомленні.

У посольстві розповіли, що рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

Нагадаємо, новий тип COVID в Британії почав поширюватися з середини листопада. Місцевий уряд вже визнав, що ситуація вийшла з-під контролю, і кілька країн закрили пасажирське сполучення з Британією.