Українцям в Ужгороді почали видавати угорські сертифікати COVID-вакцинації

Генеральне консульство Угорщини у Ужгороді почало видавати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу громадянам України. Їх можуть отримати люди, які вакцинувалися на території Угорщини.

"Тих осіб, котрі під час вакцинації для отримання картки зазначили адресу Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, пластикова картка про щеплення яких уже надійшла до Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або за номером телефону про дату та спосіб отримання картки", - йдеться повідомленні.

Для отримання картки потрібно мати при собі тримовний сертифікат А4 про щеплення проти SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертифікат вакцинації від SARS-COV-2”, виданий під час вакцинації, та дійсний закордонний паспорт, номер якого зазначено у сертифікаті.