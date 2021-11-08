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Українців без щеплення відсьогодні відсторонять від роботи: список професій

Автор: Наталья Скороход

В Україні від сьогодні, 8 листопада, не допустять на роботу невакцинованих представників деяких професій. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

З сьогоднішнього дня роботодавців зобов'язують не допускати до роботи співробітників, які не пройшли обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Поки що щеплення від коронавірусу в Україні обов'язкові для:

- працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної ( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Список професій у майбутньому обіцяють розширити.

В той же час важливо розуміти, що нові обмеження не торкнутися людей, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19. Для цього вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розширити перелік професій, представникам яких потрібно пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

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КоронавірусВакцинаціяКабінет Міністрів України