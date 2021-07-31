RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну доставили ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac. Всього з початку прищеплювальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МОЗ в Facebook.

"На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 млн щеплень", - написав Ляшко.

Він зазначив, що з отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч - в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС.

"7 637 956 доз (вакцини були закуплені - ред.) за кошти державного бюджету", - уточнив міністр.

За його словами, тільки цього тижня Україна отримала:

  • 52 800 доз вакцини AstraZeneca;
  • 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech;
  • 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

"Саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини (CoronaVac - ред.), - додав Ляшко.

Нагадаємо, 28 липня транспортний літак естонських ВПС доставив в Україну 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоВакцинаціяВакцина від коронавірусу