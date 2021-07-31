В Україну доставили ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac

"На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 млн щеплень", - написав Ляшко.

Він зазначив, що з отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч - в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС.

"7 637 956 доз (вакцини були закуплені - ред.) за кошти державного бюджету", - уточнив міністр.

За його словами, тільки цього тижня Україна отримала:

52 800 доз вакцини AstraZeneca;

430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech;

764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

"Саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини (CoronaVac - ред.), - додав Ляшко.