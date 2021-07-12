В Україну доставили ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

"Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.