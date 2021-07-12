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В Україну доставили ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 14:21
В Україну доставили ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.

Нагадаємо, в МОЗ звернули увагу, що хворі на рак українці важко переносять коронавірус, тому їм необхідно вакцинуватися від COVID-19. Онкохворі можуть вибрати будь-який препарат для щеплення, зареєстрований в Україні.

Крім того, в Національній службі здоров'я підкреслили, що вакцина від COVID-19 не може привести до захворювання коронавірусом.

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