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В Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca

Автор: Ігор Литвиненко

В Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Літак з вакциною прибув в аеропорт "Жуляни" в Києві близько 8:45. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи COVAX.

Нагадаємо, південнокорейську вакцину від коронавірусу зареєстрували в Україні 20 квітня. Спочатку очікувалося, що вакцина буде доставлена ​​в країну 22 квітня, проте терміни змістилися.

Також повідомлялося, що Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Йдеться про участь в Європейському механізмі розподілу вакцин. Зокрема, тривають переговори з Польщею.

Відзначимо, вакцина південнокорейського виробництва є однотипною до препарату Covishield, яким раніше в Україні прищеплювали населення. Таким чином цією вакциною планують зробити друге щеплення тим громадянам, які були щеплені Covishield.

Як писало РБК-Україна, вакцинація другий дозою препарату AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другий дозою почнуть після 18 травня.

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Новини України COVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
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