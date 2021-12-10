В Україну прибуде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac

У неділю, 12 грудня, в Україну доставлять дві нові партії вакцини від коронавірусу CoronaVac. Всього буде доставлено майже 2,5 млн китайського препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Лекхім".
"У неділю, 12.12.2021 в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, перша поставка вакцин орієнтовно відбудеться о 12: 00. Тоді буде доставлено 2 млн доз препарату. При цьому о 19: 20 очікується прибуття ще 447 тисяч доз вакцини.
Нагадаємо, українська фармацевтична компанія "Лекхім" вироблятиме китайську вакцину від COVID - 19 у Харкові. Виробництво планують запустити у 2022 році.