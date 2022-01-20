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В Україну прибули два мільйони експрес-тестів на COVID-19

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Україна, Четвер 20 січня 2022 14:57
В Україну прибули два мільйони експрес-тестів на COVID-19 Фото: експрес-тест на COVID-19(Getty Images)
Автор: Ольга Белей

За підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україну прибули два мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби. Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство охорони здоров'я.

"За підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україну прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби. Зокрема, за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці з МОЗ Дитячий фонд закупив і доставив експрес-тести до Києва", - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку в боротьбі з пандемією. Зараз як ніколи важливо своєчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напрямку залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", - заявив він.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 виробляються компанії SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу до закладів охорони здоров'я в усіх областях України.

Вартість закупівлі становить 7 035 769 доларів.

Як зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу.

"Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції", - сказав він.

Тести були закуплені за фінансової підтримки Світового банку.

Нагадаємо, жителям Ізраїль почнуть роздавати безкоштовні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня.

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