В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту при коронавірусі " Омікрон ". Про це заявили лікарі лікарні, де лікують хворого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

Він зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - сказав він.