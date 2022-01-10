В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"
В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту при коронавірусі "Омікрон". Про це заявили лікарі лікарні, де лікують хворого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).
"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.
Він зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.
"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - сказав він.
У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.
Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" не так нешкідливий, як вважалося раніше. У ВООЗ заявили, що він призводить до госпіталізації і смертей.