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В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"

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Ізраїль, Понеділок 10 січня 2022 06:25
В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон" Фото: Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту при "Омікроні" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту при коронавірусі "Омікрон". Про це заявили лікарі лікарні, де лікують хворого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

Він зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - сказав він.

У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" не так нешкідливий, як вважалося раніше. У ВООЗ заявили, що він призводить до госпіталізації і смертей.

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