Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли повернуть адаптивний формат карантину. Адаптивний карантин запровадять або в середині, або наприкінці лютого.
Про це йшлося на форумі "Україна 30".
Поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.
"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав Ляшко.
За словами головного санлікаря, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.
"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно в Кабміні вирішили, як буде вводитися "червона зона" карантину після повернення до адаптивного формату.
Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які території потраплятимуть до "червоної зони" карантину і чому.
Додамо, за прогнозами Держспоживслужби, Київ весь адаптивний карантин перебуватиме в "помаранчевій зоні".