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В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько еще будет действовать

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 14:55
В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько еще будет действовать Фото: в Украине продлили карантин из-за COVID-19 до 30 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023", - написал Мельничук.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90% с начала года.

Также писали о том, что в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

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