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В Україні продовжили карантин через COVID-19: скільки ще триватиме

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 14:55
В Україні продовжили карантин через COVID-19: скільки ще триватиме Фото: в Україні продовжили карантин через COVID-19 до 30 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Цього разу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023", - написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90%, рахуючи від початку року.

Також писали про те, що у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу.

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