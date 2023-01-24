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В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса "Кракен"

Фото: в Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса "Кракен" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава.

"Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID.

Также глава Минздрава отмечал, что в Украине значительно снизилось количество госпитализаций.

Ранее врач рассказал о новых симптомах штамма "Кракен" и объяснил его особенности.

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