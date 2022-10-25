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В Украине растет количество COVID-инфицированных: за неделю обнаружили почти 17 тысяч случаев

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Вторник 25 октября 2022 10:19
В Украине растет количество COVID-инфицированных: за неделю обнаружили почти 17 тысяч случаев Фото: в Украине растет количество COVID-инфицированных: за неделю обнаружили почти 17 тысяч случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине на прошлой неделе обнаружили около 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. 189 человек умерли от осложнений болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Так, за период с 17 по 23 октября в Украине зафиксировано 16 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1808, медработников - 303);

При этом 126 982 человека вакцинировались против вируса. За неделю из всех проведенных прививок 8,6% составляют первые дозы, 7,8% - вторые дозы, 70,2% - первые бустерные дозы, 13,4%- вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализированы - 4341 человек,
  • летальных исходов - 189,
  • выздоровели - 30 615 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 5 296 254 человек;
  • выздоровело - 5 126 052 человека,
  • летальных исходов - 110 008,
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) - 32 603 805.

Сообщается, что с начала вакцинальной кампании привито 16 157 762 человека, из них две дозы получили 15 347 573, первую бустерную дозу - 2 605 902, вторую бустерную дозу - 92 182.

При этом почти 810 тысяч человек не получили вторую дозу, а более 12,7 млн - первую бустерную дозу.

Напомним, жителей Киева попросили вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте. Суммы также частично возвращают масочный режим из-за коронавируса.

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