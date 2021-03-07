Рівень COVID-госпіталізацій вище норми у восьми областях
У восьми областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. При цьому у трьох регіонах цей показник знаходиться на мінімальному рівні.
Показник рівня госпіталізації у 60 на 100 тисяч населення перевищено в:
- Києві (на 6 березня цей показник склав 64,8, на 5 березня - 60,2, на 4 березня - 56,4);
- Вінницької області (на 6 березня - 113,4, на 5 березня - 109,9, на 4 березня - 104,0);
- Житомирській області (на 6 березня - 86,1, на 5 березня - 82,7, на 4 березня - 81,8);
- Закарпатської області (на 6 березня - 97,0, на 5 березня - 94, 4 березня - 92,7):
- Івано-Франківській області (на 6 березня - 146,9, на 5 березня - 139,5, на 4 березня - 140,8);
- Миколаївської області (на 6 березня - 68,3, на 5 березня - 67,4, на 4 березня - 66,1);
- Хмельницькій області (на 6 березня - 67,7, на 5 березня - 64,9, на 4 березня - 62,7);
- Чернівецькій області (на 6 березня - 94,8, на 5 березня - 96,9, на 4 березня - 97,9)
При цьому в Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях показник захворюваності перебуває на мінімальному рівні.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 станом на 7 березня, беручи до уваги показники, виглядає так:
- "червона" зона - чотири регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області;
- "помаранчева" зона - 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області;
- "жовта" зона - всі інші регіони.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.
Крім того, 6 березня прищепили від коронавіруса 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.