Рівень COVID-вакцинації у світі зростає: оприлюднено рейтинг країн
У світі щодня зростає рівень вакцинації від коронавірусу. Але є країни, які взагалі не вакцинувалися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Найуспішніша кампанії вакцинації пройшла в ОАЕ. Там щеплення від COVID-19 отримали 90% населення. Далі йдуть:
- Португалія (87%),
- Сінгапур (86%),
- Катар (85%),
- Чилі (84%),
- Мальта (84%),
- Куба (81%),
- Південна Корея (80%),
- Камбоджа (80%).
Країни, які розпочали кампанії з вакцинації через свій привілейований доступ до вакцин, тепер відстають. У Британії вакциновано лише 68% людей, в Ізраїлі - 67%, а у США - 60%.
Бурунді та Демократична Республіка Конго є найменш вакцинованими країнами у світі, в них щеплення отримали менше 0,1% населення.
Еритрея та Північна Корея - єдині дві країни, які взагалі не вакцинувалися.
Нагадаємо, гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що ревакцинацію від коронавірусу людям доведеться проходити щороку. А така тенденція продовжуватиметься у світі протягом багатьох років.