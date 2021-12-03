Рівень COVID-вакцинації у світі зростає: оприлюднено рейтинг країн

У світі щодня зростає рівень вакцинації від коронавірусу. Але є країни, які взагалі не вакцинувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Найуспішніша кампанії вакцинації пройшла в ОАЕ. Там щеплення від COVID-19 отримали 90% населення. Далі йдуть:

Португалія (87%),

Сінгапур (86%),

Катар (85%),

Чилі (84%),

Мальта (84%),

Куба (81%),

Південна Корея (80%),

Камбоджа (80%).

Країни, які розпочали кампанії з вакцинації через свій привілейований доступ до вакцин, тепер відстають. У Британії вакциновано лише 68% людей, в Ізраїлі - 67%, а у США - 60%.

Бурунді та Демократична Республіка Конго є найменш вакцинованими країнами у світі, в них щеплення отримали менше 0,1% населення.

Еритрея та Північна Корея - єдині дві країни, які взагалі не вакцинувалися.