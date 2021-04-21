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Посилений карантин у Чернігові можуть продовжити до 10 травня

Автор: Инна Собора

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко допускає продовження карантину через коронавірус до 10 травня. Однак таке рішення буде прийматися на наступному тижні.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Мер переконаний, що карантин у Чернігові не досяг реальних результатів через низьку свідомість громадян. Захворюваність все ще висока. По рівню госпіталізації Чернігів на першому місці в Україні - 380 госпіталізованих.

Через це місцева влада доручила перевірити до вівторка, 27 квітня, ефективність карантинних заходів. Після цього у міст визначаться з подальшими рішеннями щодо карантину.

"У нас будуть пасхальні і травневі свята. За логікою, треба протримати карантин до 10 травня", - сказав міський голова.

Нагадаємо, з 8 квітня у Чернігові вирішили запровадити додаткові обмеження через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Чернігівська область не готова до виходу з "червоної" зони карантину.

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