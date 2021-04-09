Посилений карантин у Київській області продовжили до 23 квітня

Зазначається, що майже щодня в області фіксують дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації.

"В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія (обласна комісія з питань ТЕБ і НС, - ред.) прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня", - заявив глава ОДА Василь Володін.

Зокрема, на території області вирішено:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.