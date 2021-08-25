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Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину

Автор: Валерія Поліщук

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що процес виявлення витоків пандемії COVID-19, викликаної коронавірусом, зупинився. Оскільки багато ферм з дикими тваринами, які могли бути цікавими для розслідування, вже закрили, а тварин - вбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в журналі Nature.

"На китайських фермах диких тварин працювали мільйони людей (14 мільйонів, згідно з переписом 2016 року) і поставляли живих ссавців в міста по всьому Китаю, включаючи Ухань. У відповідь на пандемію SARS-CoV - 2 багато з цих ферм тепер закриті, а тварини вибраковані, тому знайти будь-які свідчення раннього поширення коронавірусу стає все важче", - йдеться в публікації.

При цьому експерти ВООЗ відзначили, що застосування нового процесу до триваючої місії з вивчення походження вірусу загрожує додатковими затримками на кілька місяців.

"Представникам держав-членів необхідно буде узгодити детальні умови з делікатного питання дослідження лабораторної практики, потім призначити і відібрати членів команди, які потім повинні будуть розробити план роботи", - йдеться в заяві.

Експерти ВООЗ закликали наукове співтовариство і лідерів країн об'єднати зусилля для прискорення проведення досліджень.

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