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Посилення карантину з 8 січня: що зміниться

Новость на русском → Україна, Середа 06 січня 2021 07:30
Посилення карантину з 8 січня: що зміниться Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

У п'ятницю, 8 січня карантин в Україні буде істотно посилено. Відразу після Різдва по всій території країни набудуть чинності додаткові обмеження на роботу закладів освіти, сфери громадського харчування, торгівлі, спорту та розваг. Однак 7 січня посилення карантину можуть переглянути.

Детально про заборони і повний список обмежень - на РБК-Україна.

Терміни посилення карантину

Жорсткий карантин в Україні вводиться з 00:00 8 січня і буде діяти протягом 17 днів - до 00:00 25 січня 2021.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів прийняв Кабмін на початку грудня 2020 року. В уряді обгрунтували необхідність додаткових обмежень тим, щоб не допустити сплеску захворюваності COVID-19 після новорічних свят.

У той же час, 7 січня посилення карантину можуть переглянути. Як повідомило джерело РБК-Україна в Офісі президента, зараз влада України аналізує статистику захворюваності.

Перелік заборон

Починаючи з 8 січня, закладам громадського харчування забороняється приймати відвідувачів. Кафе, ресторани, бари, їдальні, закусочні зможуть працювати тільки в режимі на винос або на доставку замовлень.

Будуть закриті кінотеатри, театри та інші заклади культури, крім історико-культурних заповідників. Також забороняється робота розважальних закладів, нічних клубів і дискотек.

На час посилення карантину забороняється проведення масових заходів, в т.ч. розважальних, культурних, спортивних, рекламних, соціальних. Також під забороною різдвяні ярмарки, розважальні заходи біля ялинок.

Забороняється робота торгово-розважальних центрів, непродовольчих ринків, магазинів непродовольчих товарів, закладів сфери побутового обслуговування.

Фітнес-центри, басейни, спортзали з 8 до 25 січня 2021 працювати не будуть.

Забороняється відвідування всіх закладів освіти, крім дитячих садів і спеціальних установ. Міністерство освіти рекомендувало школам продовжити зимові канікули на період дії посиленого карантину, або перейти на дистанційний формат навчання.

Державні та комунальні установи перейдуть на дистанційний режим роботи з 8 до 25 січня. Недержавним підприємствам також рекомендовано перевести співробітників на віддалену роботу.

Що буде працювати

  • громадський транспорт продовжить працювати під час посиленого карантину 8-24 січня з обмеженнями "помаранчевої" зони (кількість пасажирів в салоні по числу місць для сидіння, використання засобів індивідуального захисту);
  • не зупинятиметься рух міжміського та міжнародного автобусного, залізничного транспорту, працювати авіасполучення;
  • дозволяється торгівля продуктами харчування;
  • працюватимуть магазини, більше 60% площі яких займають продовольчі товари, медичні засоби, засоби зв'язку, ветеринарні товари, засоби гігієни, паливо.
  • готельні комплекси, але зони громадського харчування в готелях працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00.
  • гірськолижні курорти, при цьому заборонена робота громадського харчування та продаж алкоголю.
  • банки, аптеки, поштові відділення.
  • автозаправки і СТО без зон харчування.
  • перукарні та салони краси зможуть обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом.
  • професійним командам і спортклубам дозволено проводити змагання без глядачів.
  • працюватимуть заклади медичної та ветеринарної допомоги.
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