В Ужгороді хворим COVID-19 не вистачає місць у лікарнях, - лікар

"Сьогодні мені не вдалося покласти в стаціонар пацієнтів, які вимагали госпіталізації. Зараз вони перебувають вдома на кисневих концентраторах. І, слава Богу, вдалося забезпечити хоча б цим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли дихати", - зазначив лікар.

Він зазначив, що ці хворі, яких залишили вдома, молоді люди. І на ранок 12 березня, по всьому місту було тільки п'ять вільних ліжок, на яких могли б розмістити таких пацієнтів.

"Інтенсивна терапія також зайнята і не справляється. Ми дуже сподіваємося, що зможемо залучити додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію", - додав лікар.

Зазначимо, що на Закарпатті понад 80% пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, потребують кисневої підтримки. Такі дані озвучила лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина.

Також ми писали про те, що на Закарпатті прогнозують медичний колапс кінці тижня.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 12 березня гості - Максим Степанов, Олексій Данілов, Олександр Данилюк, Томаш Фіала та інші відомі політики й підприємці - розповідатимуть про те, як змінилася Україна за рік карантину, чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії. А також обговорюватимуть, з чого насправді почалася окупація українських територій і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 12 березня

У попередньому випуску політичного ток-шоу українцям розповіли, скільки недоотримує бюджет України з митниці.



Також глава Державної податкової служби України Олексій Любченко розповів про доходи бюджету від великого бізнесу, ПДВ і так звані скрутки.



Окрім того, колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти Ігоря Коломойського, назвавши це "сигналом всьому крупному бізнесу".



Також раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу Сергія Стерненка.



А голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко висловився про вплив олігархів на державні підприємства.