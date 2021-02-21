Вакцина AstraZeneca днями прибуде до України, - Степанов

Голова МОЗ України Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Зараз вакцина транспортується до Мумбаї.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.

"Далі - довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України", - зазначив він.

Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в... Posted by Максим Степанов on Sunday, February 21, 2021

Степанов повідомив, що 500 тисяч доз вакцини їдуть в Україну, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.