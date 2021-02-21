Вакцина AstraZeneca днями прибуде до України, - Степанов

Голова МОЗ України Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Зараз вакцина транспортується до Мумбаї.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.
"Далі - довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України", - зазначив він.
Степанов повідомив, що 500 тисяч доз вакцини їдуть в Україну, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.
Нагадаємо, Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від COVID, вироблену в Індії. Поставка першої партії обсягом 500 000 доз очікується в лютому.
РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори щодо поставок вакцин від коронавірусу для українців.
Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.