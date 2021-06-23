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Вакцина AstraZeneca ефективна проти індійських варіантів коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, які були вперше виявлені в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.

Про це пише Reuters.

Йдеться про варіанти коронавірусу Delta і Kappa, які вперше були виявлені в Індії. Компанія посилається на дослідження Оксфордського університету.

У заяві говориться, що в університеті вивчалася здатність моноклональних антитіл в крові відновлених і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти Дельта і Каппа. Дослідження підтвердило ефективність вакцини.

Нагадаємо, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від Delta-варіанту коронавірусу. При цьому, обидві вакцини захищають від заразного штаму вірусу більш ніж на 90 відсотків.

Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зареєстрований у половині країн світу. Про це розповіли у ВООЗ.

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Вакцина