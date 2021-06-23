Вакцина AstraZeneca ефективна проти індійських варіантів коронавірусу

Вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, які були вперше виявлені в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.
Про це пише Reuters.
Йдеться про варіанти коронавірусу Delta і Kappa, які вперше були виявлені в Індії. Компанія посилається на дослідження Оксфордського університету.
У заяві говориться, що в університеті вивчалася здатність моноклональних антитіл в крові відновлених і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти Дельта і Каппа. Дослідження підтвердило ефективність вакцини.
Нагадаємо, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від Delta-варіанту коронавірусу. При цьому, обидві вакцини захищають від заразного штаму вірусу більш ніж на 90 відсотків.
Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зареєстрований у половині країн світу. Про це розповіли у ВООЗ.