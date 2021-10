Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу: захищає в середньому на 74%

"Хороші новини - з'явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби... Вони свідчать про те, що вакцина безпечна і захищає від симптоматичного перебігу хвороби в середньому на 74%", - зазначив він.

За його словами, результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca були опубліковані в авторитетному науковому виданні The New England Journal of Medicine.

"У той же час, ефективність вакцини для людей у віці від 65 років ще вище - 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації - майже 100%", - підкреслив Кузін.

Третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі та Перу. Участь у ній взяли 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.

Відзначимо, в Україні застосовується ця вакцина індійського та південнокорейського виробництва.