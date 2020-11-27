Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця цього року. З ефективністю 95% завершилися фінальні випробування двох препаратів. Їх розробники готуються до реєстрації і планують почати випуск вже в грудні. Детальніше про створення вакцини від СOVID-19, за яких умов її отримає Україна, кому зроблять щеплення в першу чергу - в матеріалі РБК-Україна.

Хто розробляє вакцину від COVID-19

У світі розробляється більше сотні вакцин від коронавірусу. З них 6 препаратів успішно дійшли до фінальної стадії клінічних випробувань на добровольцях. При цьому виробники двох вакцин вже заявили про завершення останнього етапу:

Вакцина спільного виробництва фармкомпаній Pfizer (США) і BioNTech (Німеччина) показала 95% ефективності. З 43000 вакцинованих захворіло 170 осіб, при цьому 162 хворих були з групи плацебо.

показала 95% ефективності. З 43000 вакцинованих захворіло 170 осіб, при цьому 162 хворих були з групи плацебо. Препарат Moderna (США) пройшов клінічні випробування з результатом 94,5%. Із 30000 учасників дослідження коронавірусом заразилося 95, з них 90 були в групі плацебо.

Принцип дії цих вакцин заснований на технології матричної РНК. При введенні препарату організм починає виробляти білки, подібні до протеїнів вірусу, що викликають імунну відповідь. Повний курс вакцинації складається з двох доз, які вводяться з проміжком в три тижні.

Фінальний етап досліджень триває для британської вакцини розробки компанії Аstrazeneca і Оксфордського університету. Згідно з проміжними даними, середня ефективність препарату склала 70,4%.

Також 3-ю стадію випробувань проходить вакцина концерну Johnson & Johnson і кілька препаратів китайських фармакологічних компаній.

Для справедливого розподілу вакцини від коронавіруса між країнами світу запущена глобальна ініціатива COVAX. Створено фінансовий фонд, який викупить велику кількість препаратів, щоб забезпечити не менше 20% населення 172 держав. COVAX підтримує розробку 9 потенційних вакцин, серед них Moderna і Аstrazeneca.

Коли вакцина буде готова

За даними ВООЗ, на даний момент жодна вакцина від COVID-19 не отримала дозвіл на використання.

Компанії Pfizer і BioNTech 20 листопада подали заявку до Управління санітарного нагляду США (FDA) для отримання дозволу на використання препарату в екстрених випадках. Розгляд документів та реєстрація може зайняти кілька тижнів.

До кінця 2020 року Pfizer-BioNTech планує виробництво 50 млн доз і 1,3 млрд - в 2021 році.

Moderna в найближчі тижні має намір подати документи до FDA, а також отримати сертифікацію в європейських країнах. У цьому році компанія планує випуск 20 млн доз і близько 1 млрд в наступному.

Коли і на яких умовах Україна отримає вакцину

Україна приєдналася до глобальної ініціативи з розподілу вакцини від коронавіруса. 18 листопада COVAX підтвердив виділення препарату для безкоштовної вакцинації 20% українців.

До кінця 2020 року МОЗ підпише дві угоди з COVAX. До 27 листопада - про технічну необхідність, і до 7 грудня - угоду про умови співпраці.

Передбачається поставка 8 млн доз декількома траншами, перший складе 1,2 млн доз вакцини. Вакцина буде надана після офіційної реєстрації Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

За заявою головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, завдяки механізму COVAX в першій половині 2021 року зможуть вакцинуватися близько 4 мільйонів українців.

Для отримання вакцини понад установлений 20% обсяг Україні буде запропонована спеціальна закупівельна вартість (як країні з рівнем доходу нижче середнього).

За словами Віктора Ляшка, ціна щеплення від COVID-19 з двох доз складе 14 доларів. Він також зазначив, що в проект держбюджету на 2021 рік закладено 2,6 млрд гривень на придбання вакцини. Планується закупівля 20 млн доз.

Крім того, МОЗ продовжує переговори з виробниками вакцини. Глава міністерства Максим Степанов заявив, що на даний момент Україна знаходиться на етапі підписання документів з компанією Moderna. Ведуться переговори з британською AstraZeneca і двома фармкомпаніями з Китаю.

Директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко в коментарі РБК-Україна висловив думку, що вакцинація в Україні може початися в середині наступного року і триватиме до кінця 2021-го. Після того, як вакцини почнуть діяти, епідемія піде на спад з 2022 року.

Як в Україні буде проходити вакцинація

В першу чергу вакцинацію від коронавірусу пройдуть особи, які мають більш високий ризик розвитку ускладнень і летальних випадків в разі інфікування.

Також першими отримають щеплення громадяни, які в силу професії змушені тісно контактувати з великою кількістю людей.

Міністерство охорони здоров'я виділило три пріоритетні групи населення для вакцинації:

за ознакою здоров'я - люди з хронічними патологіями;

за віком - особи похилого віку (від 65 років);

за професійною ознакою - медичні працівники, вчителі, військовослужбовці.

Наскільки вакцина буде ефективною

Експерти припускають, що коронавірус може стати сезонною інфекцією. Через те, що SARS-CoV-2 швидко мутує, процес вакцинації ймовірно ускладниться.

За словами епідеміолога Андрія Александріна, можливо доведеться робити вакцини на штами вірусу, які будуть циркулювати в конкретний період року.

Завідуюча кафедрою епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колесникова припустила, що для коронавірусу доведеться щорічно змінювати склад вакцини і заново робити цю процедуру.

У той же час директор Інституту біохімії НАН Сергій Комісаренко вважає, що імунітет після вакцинації буде досить стійким протягом року.

На його думку, мутації, що відбуваються в SARS-CoV-2, не стосуються його шиповидного протеїну. Це спайк протеїну, який грає найважливішу роль в зв'язуванні вірусу з клітинами-мішенями людини. Саме проти нього направлена більшість розроблюваних вакцин.

Раніше вчені спрогнозували, що для завершення епідемії коронавірусу необхідно провести ефективну вакцинацію більше 70% населення планети.

Також у ВООЗ заявили, що вакцини дають надію в боротьбі з вірусом, але вони повністю не зупинять СОVID-19.