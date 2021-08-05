Вакцина Moderna зберегла 93%-ву ефективність через півроку після щеплення

Як зазначає агентство, це вигідно відрізняється від даних Pfizer і BioNTech, які минулого тижня заявили, що ефективність їх вакцини падала приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через шість місяців після другого щеплення.

Вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech засновані на технології інформаційної РНК (мРНК).

"Наша вакцина COVID-19 демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що варіант Delta являє собою серйозну нову загрозу, тому ми повинні зберігати пильність", - сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Однак перед зимовим сезоном буде потрібно ще одна доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться, заявили в Moderna.

Цей коментар прозвучав в той час, коли представники охорони здоров'я в усьому світі обговорюють, чи є додаткові дози безпечними, ефективними і необхідними, навіть коли вони застосуються для боротьби з швидко поширюється варіантом коронавірусу Delta.

Тим часом, Pfizer планує запросити дозвіл на третю щеплення пізніше цього місяця, а деякі країни, такі як Ізраїль, почали або планують почати робити щеплення літнім або вразливим людям.