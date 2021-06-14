Вакцина Novavax є ефективною на понад 90% проти штамів COVID, - дослідження

Біотехнологічна фірма Novavax заявила 14 червня, що її вакцина проти COVID-19 є безпечною і ефективною на 90,4%. Такі дані були отримані в ході третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів та Мексики.

Встановлено, що вакцина з двома дозами є 100% ефективною для запобігання середньотяжкому та тяжкому перебігу захворювання та 93% ефективною проти деяких варіантів, зазначає Novavax. Компанія заявила, що планує подати дозвіл до Управління з контролю за продуктами та ліками у третьому кварталі цього року.

Випробування на пізніх стадіях "підтверджує, що NVX-CoV2373 пропонує обнадійливий профіль переносимості та безпеки", зазначив у прес-релізі доктор Грегорі Гленн, президент досліджень та розробок Novavax.

"Ці дані показують стабільний, високий рівень ефективності та підтверджують здатність вакцини запобігати COVID-19 на тлі триваючої генетичної еволюції вірусу", - додав Гленн.

В результаті досліджень було оцінено 77 підтверджених інфекцій COVID серед 29 960 учасників дослідження. Новавакс зазначив, що у групі плацебо спостерігали 63 випадки захворювання на коронавірус проти 14 випадків у групі, яка отримувала дві дози вакцини. Це призвело до оцінки ефективності вакцини в 90,4%.

За словами компанії, вакцина добре переноситься. Найпоширенішими побічними ефектами були втома, головний біль, біль у м'язах та біль у місці ін'єкції, які зазвичай тривали не більше двох-трьох днів.

Усі госпіталізації COVID в ході випробування відбувалися в групі плацебо, повідомляє компанія.

Novavax заявила, що вакцина є ефективною проти деяких варіантів, включаючи варіант Альфа, вперше виявлений у Великобританії. Близько 65% випадків були "варіантами, що викликають занепокоєння", заявила компанія.