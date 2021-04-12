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Вакцина Pfizer для ЄС різко подорожчала: скільки вона коштує

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 11:33
Вакцина Pfizer для ЄС різко подорожчала: скільки вона коштує Фото: вакцина Pfizer подорожчала (Michael Ciaglo/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вакцина Pfizer, яка використовується в рамках прищепної кампанії проти COVID-19, з поставками до країн Європейського союзу різко подорожчала. Тепер вона коштує 19,5 євро за дозу.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, передає Euractiv.

За його словами, Європейська комісія підписала контракти на постачання в 2022 і 2023 роках за ціною 19,5 євро за дозу.

"У Pfizer була ціна 12 євро. Потім стала 15,50 євро. Зараз підписуються контракти на поставку 900 млн доз вакцини за ціною 19,50 євро", - зазначив Борисов.

Він також додав, що протягом двох місяців Болгарія отримає 2,7 млн доз вакцини Pfizer. Відзначимо, в Євросоюзі, як і в Україні, не розкривають умови контрактів на поставку вакцин та їх закупівельну вартість.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX будуть вже цього тижня.

Передбачається, що перші 117 тисяч доз Pfizer підуть на щеплення для персоналу і мешканців будинків престарілих. Після цього Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

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