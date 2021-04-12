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Вакцина Pfizer для ЕС резко подорожала: сколько она стоит

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 11:33
Вакцина Pfizer для ЕС резко подорожала: сколько она стоит Фото: вакцина Pfizer подорожала (Michael Ciaglo/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вакцина Pfizer, которая используется в рамках прививочной кампании против COVID-19, с поставками в страны Европейского союза резко подорожала. Теперь она стоит 19,5 евро за дозу.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает Euractiv.

По его словам, Европейская комиссия подписала контракты на поставки в 2022 и 2023 годах по цене 19,5 евро за дозу.

"У Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро", - отметил Борисов.

Он также добавил, что в течение двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Отметим, в Евросоюзе, как и в Украине, не раскрываются условия контрактов на поставку вакцин и их закупочная стоимость.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX будут уже на этой неделе.

Предполагается, что первые 117 тысяч доз Pfizer пойдут на прививки для персонала и жильцов домов престарелых. После этого Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

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