Вакцина Pfizer для ЄС різко подорожчала: скільки вона коштує

Вакцина Pfizer , яка використовується в рамках прищепної кампанії проти COVID-19, з поставками до країн Європейського союзу різко подорожчала. Тепер вона коштує 19,5 євро за дозу.

За його словами, Європейська комісія підписала контракти на постачання в 2022 і 2023 роках за ціною 19,5 євро за дозу.

"У Pfizer була ціна 12 євро. Потім стала 15,50 євро. Зараз підписуються контракти на поставку 900 млн доз вакцини за ціною 19,50 євро", - зазначив Борисов.

Він також додав, що протягом двох місяців Болгарія отримає 2,7 млн доз вакцини Pfizer. Відзначимо, в Євросоюзі, як і в Україні, не розкривають умови контрактів на поставку вакцин та їх закупівельну вартість.