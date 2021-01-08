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Pfizer заявила об эффективности ее вакцины против мутаций коронавируса

Новина українською → США, Пятница 08 января 2021 21:08
Pfizer заявила об эффективности ее вакцины против мутаций коронавируса Фото: вакцина Pfizer (flickr.com / Marco Verch)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Исследование проводилось на крови людей, которым сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Вакцина оказалась эффективной против 16 новых мутаций коронавируса, включительно с "британским" штаммом N501Y.

"Мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не показала существенного влияния (на эффективность вакцины - ред.). Это хорошие новости. Но это не значит, что 17-й мутации не будет", - сказал ученый компании Pfizer Фил Дормитцер.

Также компания Pfizer хочет дополнительно исследовать штамм коронавируса E484K, который обнаружили в Южной Африке. Ученые объяснили, что хоть этот штамм и похож на "британский", однако имеет "ряд дополнительных мутаций".

Напомним, "британский" штамм коронавируса уже подтвердили в более чем 40 странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены по поводу влияния вирусных изменений.

Кроме того, в ВОЗ считают, что мутировавший вариант коронавируса может стать основным на территории Европы. Мутировавший коронавирус обнаружили в более чем 20 странах Европы.

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