RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцина Pfizer проти "Омікрону". Для захисту рекомендують скоротити інтервал між дозами

Автор: Іванна Шовкун

Колишній виконавчий директор компанії BioNTech Угур Шахін розповів, який інтервал повинен бути між другою і третьою дозами вакцини Pfizer, щоб забезпечити кращий захист від штаму "Омікрон". За його словами, очевидно, що вакцинація має бути тридозовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Шахін заявив журналістам, що інтервал між другою та третьою дозами може бути скорочений як мінімум до трьох місяців. Це допоможе забезпечити захист від вірусу у зимовий сезон.

Він також додав, що нові дані викличуть дискусію про просування третьої вакцини, яка є нині доступною.

"Ми вважаємо, що це правильний шлях. Цілком очевидно, що наша вакцина від варіанту "Омікрон" має бути тридозовою", - наголосив Шахін.

Нагадаємо, американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech зазначають, що продовжують працювати над розробкою вакцини від нового штаму "Омікрон". Поставка препарату може розпочатися у березні 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон