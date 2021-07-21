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Вакцина Sinopharm викликає слабшу відповідь антитіл проти "Дельта" штаму, - дослідження

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Середа 21 липня 2021 14:20
Вакцина Sinopharm викликає слабшу відповідь антитіл проти "Дельта" штаму, - дослідження Ajnj^ Вакцина Sinopharm викликає слабшу відповідь антитіл проти "Дельта" штаму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від Covid-19 компанії Sinopharm викликає більш слабку відповідь антитіл проти "Дельта" штаму коронавірусу. Дослідження проводилося вченими з Університету Шрі-Джайеварденепури, а також муніципальної ради Коломбо на Шрі-Ланці та Оксфордського університету у Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рівень антитіл у людей, які отримали вакцину Bbibp-CorV від Sinopharm, в 1,38 рази нижче до "Дельта" штаму в порівнянні з більш старою версією коронавірусу, вперше ідентифікованого в Ухані.

Вакцина компанії Sinopharm також показала більш виражене десятикратне зниження рівня антитіл до "Бета" штаму, вперше виявленого в Південній Африці.

Дослідники заявили, що вони не виявили суттєвої різниці в рівнях антитіл до двох штамів у сироватці крові вакцинованих людей у порівнянні з сироваткою крові тих, хто був інфікований природним шляхом.

"Це дозволило припустити, що вакцина компанії Sinopharm може викликати реакцію на основі антитіл проти цих двох штамів, аналогічну рівню, що спостерігається при природному зараженні", - йдеться в повідомленні.

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